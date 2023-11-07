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Türkiye Futvol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Büyükekşi toplantıda yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luksemburg ile Çorum'da oynadığı maçta seyirci rekorunun kırıldığını hatırlatarak; "Her fırsatta Türkiye Kadın Futbol Takımı’na önem ve destek veriyoruz. Kadın A Milli Takımımız Uluslar C Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazandı. Son 2 maç kala Uluslar B Ligi’ne çıkmayı garantiledi. Kadın Milli Takımımızın gösterdiği bu başarı UEFA’nın ilgili tüm mecralarında haber oldu. Ayrıca, Elazığ’da başlayan seyirci rekoru Çorum şehir stadyumunda yeniden kırıldı. 12 bin 130 taraftarımız tribünleri Türk bayraklarıyla doldurdu. Türkiye 2008’den bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için büyük bir uğraş verdi. Bu yıl, EURO 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleme yetkisini aldık. Bize nasip oldu. Bir hayali gerçekleştirdik." dedi