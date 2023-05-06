HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi 28. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Zeki Gül’ün davetlisi olarak Çorum’a geldi.

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Büyükekşi, ardından Çorum Belediyesi'ne geçti.

Daha sonra Çorum Futbol Kulübü Tesisleri'ni de ziyaret eden Büyükekşi'ye Çorum'a milli maç ya da Türkiye Kupası finali verilmesi için teklifte bulunuldu.

Ziyaretlere Türkiye Futbol Federasyonu 2. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, EYG GYO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çelik, SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, OFİS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş katıldı.