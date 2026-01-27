Çorum FK’nın devre arasında kadrosuna kattığı Mama Thiam kırmızı siyahlı forma ile 220 dakikada üç gole imza attı.

Devre arasında Çorum FK’ya transfer olan Thiam ilk kez Amedspor deplasmanında 61. dakikada oyuna girdi bu maçta gol sevinci yaşayamadı.

İkinci hafta Adana Demirspor karşsında ilk on dakikada rakip fileleri üç kez havalandıran Thiam’ın iki golü ofsayta takıldı ve bu maçı tek golle geçti.

Tecrübeli futbolcu Sarıyer deplasmanında kazanılan iki penaltıyı gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.

Thiam’ın ilk penaltısı ne kadar güzelse ikincisi ise bir o kadar riskli oldu. Maçın ardından Thiam diğer takım arkadaşları ile birlikte galibiyet sevincini tribünde kendilerine doksan dakika destek veren taraftarlarla yaşadılar,