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Ahlatcı Çorum FK’nın sezon başı en flaş transferi Thomas Verheydt sekizinci haftada hedefin odağındaki isim.

Sezonun ilk maçında Tuzlaspor deplasmanında iki penaltı golü ve futbolu ile camianın ve ulusal kanallarda da büyük övgü alan Thomas sonraki haftalardaki performansı ile soru işaretleri oluşturdu.

Son iki maçta Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından Bandırmaspor maçında ilk onbirde forma şansı bulan Thomas özellikle hücum hattındaki performansı ile yine büyük tepki geldi. Thomas’a yapılan tepkilerin diğer bölümü ise ise 90 dakika bu futbolcuyu oyunda tutan Teknik Direktör Tam’a geldi.