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Ahlatcı Çorum FK’nın Giresunspor karşısında rakibi ile çıktığı hava mücadelesinde kafaları çarpışan ve açılma olan Thomas’a üç dikiş atıldı.

Maç boyunca Thomas ile adam adama oynayan Anıl Yiğit Çınar ile son dakikalarda kafa kafa çarpışan iki futbolcuda açılma oldu.

Saha içinde ilk müdaheleleri yapılan iki futbolcu daha sonra oyuna devam ettiler. Thomas’ın kafasına üç dikiş atıldığı öğrenildi.

Thomas maç sonu paylaşımında ise taraftarla birlikte bu fotoğrafı payşalarak ‘Bu muhteşem atmosfer için teşekkürler, savaşıp kazanacağız’ mesajını yayınladı.