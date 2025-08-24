Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü TIR nedeniyle Samsun-Çorum yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü TIR, Samsun-Çorum yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Aracın çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Muhabir: Anadolu Ajansı