Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü TIR nedeniyle Samsun-Çorum yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü TIR, Samsun-Çorum yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Aracın çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Muhabir: Anadolu Ajansı