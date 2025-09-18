Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nin geride kalan 5 haftalık periyodunda dördüncü kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ligin 5.hafta maçında Vanspor'u konuk eden Arca Çorum FK, taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Kırmızı-siyahlı kulübe Serikspor maçı için tribün blok kapatma cezası verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Arca Çorum FK'nın ligdeki bazı rakipleri ve mensupları da PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Boluspor, sahasında Manisa FK ile oynadığı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle, Iğdır FK, Serikspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Serikspor antrenörü Serdar Şahin "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Bandırmaspor, Keçiörengücü maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle, Bandırmaspor kulübü görevlileri Gökhan Tunç ve Onur Çeçen "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Pendikspor maçındaki "saha olayları" nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle de Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi.

Arca Çorum FK, Türkiye Kupası'na 3.turdan katılacak.