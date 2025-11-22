Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 364 konut hızla yükseliyor.

2024 yılının sonunda ihale edilen ve inşaat çalışmalarının 2025 yılında başladığı konutlarda çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında 364 adet konutun yanı sıra 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami yapılacak.

İLAVE 300 KONUT DAHA YAPILACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçireceği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’da 2 bin 867 konut inşa edilecek. Çorum’da inşa edilecek konutların 300’ü Sungurlu ilçesinde yükselecek.