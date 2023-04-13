FATİH AKBAŞ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ‘250.000 Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum merkez ve ilçelerde inşa edilecek konutların ihaleleri yapılmaya başlanıyor.

TOKİ tarafından Uğurludağ’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde inşa edilecek 151 adet konutun ihalesi 22 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de, Ortaköy’ün Suyolu Mahallesi’nde yapılacak 67 adet konut ile 1 adet 3 dükkanlı ticaret alanı ve Aşdağul Beldesi Bahçelievler Mahallesi’nde inşa edilecek 28 adet konutun ihalesi ise 7 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

İl merkezi ile diğer ilçelere yapılacak olan konutların ihale tarihlerinin de yakında açıklaması bekleniyor.