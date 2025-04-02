TOKİ Çorum’da arsa satacak

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere cazip bir fırsat sunarak aralarında Çorum’un da bulunduğu 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Kendi evini kendi yapmak isteyenler için sevindirici haber geldi.

TOKİ, Çorum ve 43 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

16-17 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmada, konut, ticaret, tarım, sanayi ve eğitim gibi farklı kullanım amaçlarına uygun arsalar yer alıyor.

Ödeme Kolaylıkları

TOKİ, yatırımcılara esnek ödeme seçenekleri sunuyor:

%25 peşinat + 48 ay taksit

%40 peşinat + 36 ay taksit

Peşin alımlarda %15 indirim

Bu avantajlar sayesinde bireysel yatırımcılar ve şirketler, farklı sektörlere yönelik arsalara uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Hangi İllerde Satış Yapılacak?

TOKİ'nin satışa çıkardığı arsalar Türkiye genelinde 44 ilde bulunuyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.

Arsa Fiyatları ve Teminat Bedelleri

Satışa sunulan toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon TL olarak belirlendi.