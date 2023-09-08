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Akşemseddin TOKİ konutlarında Emlak Konut Site Yönetimi, yönetimi site sakinlerine devretti.

Yönetimin site sakinlerine devredilmesi nedeniyle Akşemseddin TOKİ Sitesi’nde seçim yapıldı.

11 bloktan oluşan sitede her blok için 1 tane yönetici ve denetici seçildi. Seçilen yöneticilerde Akşemseddin TOKİ Site Yönetim Kurulu Başkanı’nı belirledi.

ZİYA TEMÜR BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimde Ziya Temür sitenin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Ziya Temür’ün yönetiminde Selami Sarıtaş ile Mustafa Sungur yer alırken, Denetim Kurulu ise Abdullah Gökgöz, Fatih Aydoğan ve Ahmet Küplüce’den oluştu.