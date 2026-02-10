Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından, Tomaklar Ekmek Fırını’nın sahibi Yusuf Çatal(67) vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan Tomak’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Uzun yıllar sürdürdüğü esnaflığı ve çevresinde bıraktığı güzel izlerle Çorum halkının takdirini kazanan Çatal'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Atila Çiğdem