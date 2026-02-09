Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetemizi ziyaret ederek, 36. yılımızı kutladı.

‘HAKİMİYET, BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMI İLE BUGÜNLERE GELDİ’

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Başkan Aşgın, Hakimiyet’in şehrin köklü kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Şuana kadar da objektif yayıncılık anlayışıyla da şehri kucaklayan, bütüncül yaklaşımı ile bugünlere geldi. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz.

Böylesine önemli bir kurumun 36. yaşına gelmiş olması şehrimiz adına önemli bir kazanım. Kuruluştan bugüne kadar ebediyete irtihal edenlerde vardır, süre uzun olduğu için emek veren, katlı olan, yazan, çizen, okuyan kim varsa hepsine rahmet diliyorum” dedi.

KİMLİKLİ ŞEHİR VURGUSU

Çorum’un kimlikli şehir olması için çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, bu çalışmalarla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını aktararak şunları söyledi: “Kalenin restorasyonu bitti. İçiyle ve kültür yolu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kültür yolunda da cephe sağlıklaştırma çalışmaları belli bir noktaya geldi. Baharla beraber eksik kısımlar tamamlanarak, bu yol tamamlanacak. İkiz konakların restorasyonu yaz itibariyle tamamlanıp, hizmete açılacak. Gastronomi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu konaklarda kahvaltıyla beraber, butik otelimiz misafirlere hizmet verecek.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI, ANAHTARCI YIKILACAK

Tarihi meydan oluştu. Anahtarcının yeri olarak bilinen yerde ilgili yasal süreç tamamlandı. Ödemeler yapıldı, boşaltılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günler içinde boşaltılacak. O kısmı da yıkıp, şehrimizi güzel bir meydana kavuşturacağız.

Yıkımını yaptığımız 2. Noter’in olduğu binanın eski Valilik konağından ilham alarak oranın da yapımını başlatacağız. Bu yıl içinde en geç 2027’nin ortasında orayı da hizmete açacağız. Daha kimlikli bir hal alacak meydan. Şehrin kimlikli şehir olma noktasındaki bu çalışmalarımızı önemsiyoruz.”

Aşgın, ziyarette Kale ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümlerin son durumu hakkında da bilgi verdi.

KALE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İKİ KATINA ÇIKTI

Kale Mahallesi’nde 2022 yılında 95 dönümlük kentsel dönüşüm ilan edildiğini, son gelinen noktada bu alanın iki katına çıktığını söyleyen Aşgın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kale Mahallesi’nde 2022 yılında ilan edilen 95 dönümlük kentsel dönüşüm alanı var. Yeterli sayıda anlaşma olmadı, 2 yıl sekteye uğradı. Murat Kurum’un tekrar bakan olması ile yeniden çalışmalar başladı. Kentsel dönüşüm alanı genişledi, 2 katına çıktı. Geçen hafta Kentsel Dönüşüm Başkanı ile görüştük. Projenin yapıldığını, onay için bakana arz edildiğini aktardı. Onayla beraber Kale’de hak sahipleri ile TOKİ’nin görüşmeleri belediyenin ev sahipliğinde başlayacak. Zemin+5 katlı olacak. Çalışmalar buna göre yapıldı.”

MİMAR SİNAN’I DA TOKİ DÖNÜŞTÜRECEK

Mimar Sinan Mahallesi’ni de kentsel dönüşüme dahil ettiklerini vurgulayan Aşgın, “TOKİ yapacak burayı da. Projeler tamamlandı. Murat Kurum bakanımızın onayında. Bugünlerde onayı çıkacaktır. Hak sahipleri ile görüşerek, start verilecek.

KURUM’UN ONAYI İLE 1. ETAP BAŞLAYACAK

Kale Mahallesi 2 etap da Mimar Sinan Mahallesi 3 etap da yapılacak. İlk etaplar bakanımızın onayı ile başlayacak. Böylece kentsel dönüşüm noktasında çok önemli iki lokasyonda çalışmalar hızlanmış olacak” diye konuştu.

AŞAĞI SANAYİ SİTESİNİN DURUMU…

Aşağı Sanayi Sitesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aşgın, belediye olarak esnaf için dükkân yapma seçeneklerinin gündemlerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Aşağı Sanayi Sitesi’nin biran önce boşaltılmasını istiyoruz. Gerekli plan değişiklikleri yapıldı. Her an temeller kazılabilir. Şuan o bölgede 2 farklı noktada inşaat başlattı hak sahipleri. Bunlarda bizim için umut verici. Kısa süre içerisinde yakınlarındaki arsalara da bu sirayet edecektir.

ÇİRKİN GÖRÜTÜ MİSAFİRLERİN KANAATİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Zanaatkarlar ve Ahi Evran Kooperatifi’nin biran önce bitmesi lazım. Kooperatiflerin süreçlerinin uzaması nedeniyle de yaşanan bir mağduriyet var. Gündemimizde acaba Çorum Belediyesi olarak biz iş yeri yapsak mı diye bir çalışma var. Neticelenmiş değil. Yer, proje yok. Talimat verdim. Uygun yer bulabilirsek, kamuya da ait olabilir esnafımızla ilgili Belediye olarak dükkânlar yapmak suretiyle bu sürece nasıl katkı verebiliriz diye gayretimiz vardı. Bu olgunlaşınca kamuoyu ile paylaşacağız. Ham halde. Hem mevcut kooperatiflere olan destekler hem de bizim ‘ne yapabiliriz’ düşünce ve çalışmamız esnaf dostu yaklaşımımızın bir uzantısı olarak kabul edilmesini isteriz. Orası yıkılacak. O çirkinlik şehrimize gelen insanların şehrimizin hakkındaki kanaatini olumsuz etkiliyor. Buna müsaade etmeyeceğiz.”

Ziyarette Aşgın’a Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile Basın Amiri Haluk Söylemez de eşlik etti.