Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'ne yapılacak 12 Derslikli Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) inşaatı başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerine katkı sağlayacak olan,

12 Derslikli Çorum Yatılı Bölge Ortaokulu (Mehmet Akif İnan Ortaokulu)'nda inşaat çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Yeni okul binasının tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.