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HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Hollanda’dan transfer ettiği Thomas Jacco Verheydt yan toplarda ceza sahasında içinde arkadaşları kendini topla buluşturursa takıma ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Thomas cuma akşamı oynanan Pendikspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Çorum’da kendini iyi hissettiğini geçen sezon kazanılan şampiyonlukta takım içinde oluşan aile ortamının çok büyük etken olduğunu gördüğünü belirterek ‘Bu sezonda devam eden arkadaşlar iyi bir aile ortamı oluşturmuşlar. Biz bu aileye sonradan dahil olduk. Bu sezon takıma katılan bizlere büyük destek oluyorlar. Bende kendimi bu ortamda olumlu yönde geliştireceğimi düşünüyorum. Hollanda da son iki sezonda attığım gollerin istatistiği ile Çorum’a geldim. Ümit ediyorum ki aynı golleri burda da atacağım. Takım olarak yan toplarda beni topla buluşturmaları halinde takımıma ciddi katkı sağlayacağıma inanyorum’ dedi.