Çorum FK yeni sezon için toplanma tarihi 30 Haziran pazar gününe ertelendi. Kırmızı Siyahlı takımın iki üç etap olarak planlanan sezon başı kamp programı ise iki etaba düşürüldü.

Kırmızı Siyahlı takımın daha önce 27 Haziran perşembe günü Çorum’da toplanacağı açıklanmıştı. Yönetimin yaptığı görüşmeler sonunda toplanma tarihi ve etapları değişti. Buna göre Çorum FK 30 Ağustos pazar günü Çorum’da toplanacak. 10 gün süre ile Çorum’da ön hazırlık çalışmalarını yapacak olan kırmızı siyahlı takım daha sonra iki gün izne ayrılacak. 12 Haziran’da kamp için Bolu Termal Otel’de toplanacak olan Çorum FK 14 gün süre ile burda yapacağı çalışma ve hazırlık maçları ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

Çorum FK’nın 14 günlük Bolu kampının iki etap halinde yapılması ihtimalininde bulunduğu öğrenildi. Kırmızı Siyahlı takım Bolu’da yapacağı hazırlık maçları ile yeni sezonun ilk haftasına kadar çalışkalarını burda sürdürecek.