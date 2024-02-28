Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi gibi toplu işyeri yapımını üstlenen kuruluşlara belediyenin harç konusunda kolaylık sağlaması gerektiğini belirterek, seçilmesi halinde kooperatife her konuda destek vereceğini söyledi.

Anaç, seçim çalışmaları kapsamında İl Başkanı Nuri Kuşçu, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaşı, Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar, Emre Yaşar ve Çağrı Yaşar ile kooperatif çalışanları tarafından karşılanan Anaç, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı bazı projeleri anlattı.

PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca ile bazı kooperatif ortaklarının da yer aldığı ziyarette konuşan Anaç, seçim çalışmaları sırasında gittikleri her yerde ilgi ile karşılandıklarını dile getirdi.

Millete hizmet etme yollarından birinin siyaset olduğu gibi bir diğerinin de insanları mülk sahibi yapmak için kurulan kooperatifler olduğunu vurgulayan Anaç, Çorum’da da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin esnaflar için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen esnafları işyeri sahibi yapabilmek adına çalışan Zanaatkarlar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile emeği geçenleri tebrik eden Yaşar Anaç, 31 Mart’ta başkan seçilmesi halinde Zanaatkarlar Kooperatifi için belediye imkanlarından yapılması gereken desteği sağlayacağının sözünü verdi.

Anaç, ayrıca toplu yapılan işyerlerine belediyenin harçlar konusunda kolaylık sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kooperatifin tamamlandığında yaklaşık 1000 esnafın işyeri sahibi olacağını belirten Fındıkcı, bugüne kadar yapılan harcamanın da 700 milyonu bulduğunu kaydetti.

Fındıkcı, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç’a da seçimlerde başarılar diledi.