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Samsun’da yapılan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiiyonasında Osmancık’lı milli sporculardan Ahmet Can Töremiş bir altın bir bronz Beren Aşkar ise bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

11-15 Kasım tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu’nda yapılan ve 50 ilden 650 sporcunun mücadele ettiği 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına Osmancık Barış Boyar Akademisine bağlı 10 kulüpten 11 sporcu mücadele etti.

Osmancık Koyunbabaspor kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş iki yaş küçük olmasına karşın Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan Buğra Aktaş ile birlikte çift erkekler kategorisinde zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Ankara Gençlik Merkezleri takımından Berat Ayındı ve Muhammet Hanrefi Mutlu çiftini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar.

Çift bayanlar kategorisinde ise Osmancık Barış Boyarspor milli sporcusu Beren Aşkan Erzincan Türk Telekom kulübünden Sudenaz Acu ile birlikte finale yükseldi. Final maçında Erzincan Türk Telekom’dan Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut çiftini yenilerek Türkiyi ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında rakibine yenilerek ikinci üçüncü oldu ve şampiyonayı bir altın bir bronz madalya ile tamamladı.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Osmancık Badminton antrenörü Barış Boyar ilçede yaptıkları çalışmalara desteklerini esirgemeyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.