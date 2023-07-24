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HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın savunmaya yaptığı tecrübeli transfer Zorgo Toure ise Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk insanını iyi tanıdığını belirterek ‘Çorum FK’ya inanlar ve güvenenler için mücadele edeceğim’ dedi.

İlk etap sonunda çalışmaları ve kendi durumuna değerlendiren Zargo Toure ‘Bir Türk takımında futbol oynadığım için çok mutluyum. Henüz fırsat bulup Çorum’u gezme şansım olmadı.

Sezonun başlaması ile birlikte Çorum’da daha fazla zaman geçirme fırsatım olacak. Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Diğer takım arkadaşlarımla yavaş yavaş kaynaşıyoruz. Şu an için takımda en çok Timur ve kaptanımız Murat Yıldırım ile çok iyi anlaşıyorum.

Kariyerimde hep yaptığım gibi Çorum fK için performansımın yüzde yüzünü vermeye çalışacağım. Onların bana olan güvenini boşa çıkartmayacağım. Çorum FK’ya inananlar ve güvenenler için mücadelemi sonuna kadar verip takımıma katkı sağlayacağım’ dedi.