Bir süre önce Gazi Caddesi PTT önünde planlanan çalışma ile ilgili başlatılan test tamamlandı.

Belediye, elde ettiği verileri işleyecek ve nihai kararı İl Trafik Komisyonu verecek.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Gazi Caddesi’nde PTT önünde yer alan yaya geçidine araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için geçici olarak sinyalizasyon ışıkları yerleştirdiklerini, istedikleri verileri elde ettiklerini, trafik lambalarını devre dışı bıraktıklarını, elde ettikleri bu verileri değerlendirerek nihai çalışma için ileri bir tarihde karar verileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bölgeye yerleştirdiğimiz deneme amaçlı sinyalizasyon sistemi ile trafik akışı ile ilgili veriler elde ettik. Araç trafiğinin daha hızlı akmasını ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu bölgenin trafiğinin daha hızlı akması konusunda hemşehrilerimizden de bizlere çok sayıda talep iletildi. Belediye olarak bu taleplere duyarsız kalmadık. Elde edilen veriler analiz edilerek nihai çalışma ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada trafik ışıklarının kablolaması için geçici olarak konulan kasisler de belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.