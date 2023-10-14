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İskilip'te meydana gelen traktör kazasında 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken 17 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün İskilip'e bağlı Örübağ köyünde meydana gelen kazada traktör sürücüsü köyün içinde bulunan köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Traktörde bulunan Ayşenur Tıraş(20) ve Yusuf Eren Tıraş (17) kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 yaşındaki Ayşenur Tıraş'ın yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yusuf Eren Tıraş'ın tedavisi devam ediyor.