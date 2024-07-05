Çorum’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık’a bağlı Yukarı Danişment köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 HL 816 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörde bulunan Fazıl A., İbrahim A., Saniye A., Bircan A. ve Emine A. aracın altında kaldı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, Osmancık Belediyesi İtfaiye birimine bağlı kaza kırım ekibi ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara devrilen traktörün altından çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.