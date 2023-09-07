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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Ankara’da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Yalçın transferde görüştüğü isimleri herkesten gizli olarak tek başına yürütüyor.

Yalçın, transfer isimlerinin kamuoyuna yansımasının işleri bozduğunu ve sıkıntı yarattığını söyledi.

Milli maç arası nedeni ile bu haftayı maç yapladan geçirecek kırmızı siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın hafta başında transfer görüşmeleri için Ankara’da kampa girdi.

Başkan Yalçın teknik heyetin raporu doğrultusunda belirlenen iki eksik mevki için bir yandan bütçe oluşturmak diğer yandan ise bu iki transferi gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Yalçın’ın transfer görüşmesi yapılan isimlerin kamuoyuna yansıması nedeni ile büyük sıkıntılar yaşadığını bu yüzden görüştüğü isimleri yönetim kurulu üyeleri de dahil kimseyle paylaşmadığı ve sır gibi görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Transfer görüşmelerini bizzat kendisi sürdüren Başkan Yalçın’ın bu hafta sonuna kadar eksik mevkiler için transferleri tamamlayarak boş haftada yeni transferlerin takımla çalışmasını sağlamayı hedefliyor.