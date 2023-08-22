Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’da transfer için bir yandan görüşmeler devam ederken diğer yandan ise kaynak arayışları aralıksız sürüyor.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkiler için belirlenen alternatif isimler ile kulüp CEOsu Abdulhamit Yıldız’ın görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

En geç önümüzdeki hafta transferleri sonuçlandırmak isteyen kırmızı siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın ile bu transferler için kaynak oluşturma görüşmelerini sürdürüyor.

Sağbekde eksiklik için Kerem Kalagat ile büyük oranda anlaşan Çorum FK’da diğer öncelikli mevki olarak ise 8 numara oynayacak bir orta saha olarak belirlendi.

Bu mevki için yabancı bir oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kaynak oluşturduğu anda bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

Transferdeki isim konusunda ise bilgi verilmedi.