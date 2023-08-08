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Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Trap yarışmalarının sekizincisi pazar günü yapıldı.

Melikgazi Atış Poligonunda aşırı sıcakta yapılan müsabakalara katılım oldukça yüksek oldu.

16 ilden 276 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara toplam 104 bin lira ödül olarak dağıtıldı.

Yarışmalar; profesyonel kadınlar, 21 yaş ve üstü profesyonel erkekler, 21 yaş ve altı profesyonel erkekler, 60 yaş ve üstü veteranlar, 18 yaş ve üstü avcılar genel kategorilerinde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da trap yarışlarına katılarak atış yaptı. Yarışmacılara başarı dileyen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak sporun her branşına destek olamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın, trap yarışlarına olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek "Daha güzelini yapmanın gayretinde olacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da, yerel yönetim konusunda Çorum'un çok şanslı olduğunu vurgulayarak "Gençlerin ve sporun her zaman yanında olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çorum Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilci Yasin Yetim de, trap yarışlarının düzenlenmesinden ve atıcılık sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve para ödülleri verildi. Atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Profesyonel Erkekler (21 yaş ve üstü): 1. Yasin Yetim, 2. Ahmet Deli, 3.Şahin Tayoğlu, 4. Mehmet Örtükoğlu, 5.Mehmet Ersavaş, 6. Fatih Koç

Avcılar Genel (18 yaş üstü): 1. Uğur Kaya, 2.Halit Akkaya, 3.Umut Çağlar, 4. Onur Amir, 5.Recep Çolak, 6. Emrah Yetim

Profesyonel Bayanlar: 1.Nazlı Nur Mutlu, 2.Sercan Taştan, 3.Buket Sin, 4.Sudenaz Teke, 5.Ceren Özkaya, 6.Fatma Sergin

Profesyonel Erkekler (20 yaş ve altı): 1. Talip Kalaycıoğlu, 2.İsa Caymaz, 3. Efe Turaloğlu, 4.Emrah Okur, 5.Alper Gökbayrak, 6. Barış Burak Yeşil

Veteranlar (60 yaş ve üzeri): 1. Murat Aktaş, 2.Osman Türkmen, 3.Zafer Yenice, 4.Yaşar Çavuş, 5.Aslan Özkaya, 6. Mehmet Kartal.