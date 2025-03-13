Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi daha ekibine ekledi. Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

SEVAL ÖZ'ÜN GÖREVİ NE OLACAK?

Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor. Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

ÖZ AİLESİ KONYA KÖKENLİ

Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var. Prof. Dr. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland'da Doctor's Hospital'da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

MİRAS KAVGASI ÇIKMIŞTI

Öz kardeşler, 2019 yılıda babalarının vefatının ardından miras tartışması yaşadı. Kardeşlerden Nazlım Öz 2020 yılında, abisinin iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Bakanlığa aday gösterilen Sevval Öz, bu davalarda abisi Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve kardeşleri Nazlım'a karşı davalar açtı. Dr. Öz ve California'da yaşayan kız kardeşi Seval Öz de Nazlım Öz'e dava açmış ve kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları'ndaki 2,9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü. Baba Mustafa Öz'den geriye kalan Sarıyer'deki bir yalı ile çok sayıda gayrimenkul ve bankadaki paralar kardeşler arasında bir dizi davaya yol açmış durumdaydı.

MEHMET ÖZ'ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Seval Öz, Trump'ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz'ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor. Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.