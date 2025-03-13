Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Çorum'da konut satışları dip yaptı.

Çorum'da Şubat ayında sadece 661 konut satıldı.

2024 yılının son 3 ayında binin üzerinde konut satışının gerçekleştiği Çorum'da 2025 yılında düşüşe geçti.

2025 yılının ilk ayında 594 konut satılırken, Şubat ayında ise 661 konut satışı yapıldı.

Enflasyonun az da olsa düşüşe geçmesiyle konut fiyatları durağana geçmişti ama 2025 yılında fiyatlar yeniden yükselmeye başladı.

ÇORUM'DA 2 MİLYONDAN BAŞLIYOR 40 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Sahibinden.com verilerine göre, Çorum'da neredeyse 2 milyon liranın altında ev kalmazken, bazı bölgelerde 40 milyon liraya kadar çıktığı görüldü.

FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR AMA...

Konut satışlarındaki düşüşün bir nedeni de konut kredilerinin yüksek olması gösteriliyor.

Ev hayali kuran vatandaşlar, konut kredilerinin düşmesini beklerken, geçtiğimiz hafta konut kredilerinde bir bankada en düşük faiz oranı yüzde 2.74 seviyelerine kadar geriledi ancak bu oran bile vatandaşların ev alma hayaline yetmiyor.