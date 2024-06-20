TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu ve Hitit Üniversitesi Girişimci Liderler Kulübü, sanayi-üniversite işbirliği kapsamında önemli bir adım attı.

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, Hitit Üniversite işbirliği ile daha önce girişimcilik, mentorluk ve rol modellik gibi alanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Bu hizmetlerin daha profesyonel bir şekilde ilerlemesi ve öğrencilerin taleplerini daha net bir şekilde iletebilmesi için işbirliği resmileştirildi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir protokol imzalandı.

Protokol anlaşmasında Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Yönetim Kurulu Üyemiz Nilüfer Akın, Girişimci Liderler Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Safa Hoş, Odamız Akademik Danışmanı Doç. Dr. Neslihan Koç, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu, İcra Kurulu Üyesi Zeynep Mertek ve Odamız Avrupa İşletmeler Ağı Proje Koordinatörü Sezin Yılmaz yer aldı.