TÜBİTAK tarafından düzenlenen “56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına” bu yıl 22 bin 586 proje başvurusu yapıldı.

Proje başvuruları, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Yarışmayla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Çorum’un 60 proje ile katıldığını belirterek, “Jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin yaptığı 8.proje, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Yarışmada başvuru sayısına göre finale gitme oranında Çorum olarak Türkiye’de 10. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır.” dedi.

Yarışmanın proje sergisi ve ödül töreninin 24-27 Şubat tarihleri arasında Samsun’da yapılacağını aktaran Cemil Çağlar, yarışmada, öğrenci, öğretmen ve yöneticilere başarılar diledi. (Haber Merkezi)