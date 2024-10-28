CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, ikinci çocuğunu dünyaya getiren CHP Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi’ye “gözünüz aydın” ziyaretinde bulundu.

CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ile eşi Belediye Meclis Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi’nin ikinci çocukları dünyaya geldi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman ile birlikte Çorum Özel Hastanesi’nde bulunan Tüfekçi çiftini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Hasan Efe, ismi verilen çocuğa sağlıklı, mutlu bir hayat dileyen CHP heyeti, Tüfekçi çiftini tebrik etti.

Ezgi Eşmen – Hasan Eray Tüfekçi çifti ise CHP’li yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.