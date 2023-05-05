MURAT KARASU

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) İl Temsilciliği 8 Mayıs tarihinde “Gençlik Buluşması” düzenleyecek.

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, Teşkilat Koordinatörü Ali Doğan ve Gençlik Koordinatörü Mehmet Malkoç ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

Ziyarette konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, 8 Mayıs tarihinde saat 14.00’de TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin katılımıyla “Gençlik Buluşması” düzenleyeceklerini söyledi.

Yaz okullarının da önümüzdeki günlerde başlayacağını aktaran Kıyıklık, “Geçen yıl bin öğrenci ile yaz okulumuzu gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz üç bin öğrenci. Vakfımızın gençlikle alakalı her alanda çalışmaları mevcut. Bu çalışmaları da gayet güzel yürütüyoruz. Hedefimiz daha güzel çalışmalara imza atmak ve bayrağı yukarıya çıkarmak. İyi ve güzelin olduğu her yerde TÜGVA var” dedi.