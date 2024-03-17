Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Solmaz mesajında, Türk milletinin destansı bir mücadele vererek kazandığı şanlı zaferin 109. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadığımızı belirterek, bu zaferin aynı zamanda Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu tüm dünyaya haykırdığını dile getiren CHP İl Başkanı Solmaz, “Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde; ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün dünyada yankılanmasını sağlayan, bağımsızlık savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için yaşamlarını veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Bu zafer, vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Bu destanın ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur” dedi.

Bugün bir kez daha tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırladığımızı ifade eden Dinçer Solmaz, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)