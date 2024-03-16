Ahlatcı Çorum FK bugün evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya hastalığı devam eden kaleci Hasan Hüseyin katılmadı.

Tecrübeli file bekçisinin bugünki maçta forma giyip giyemeyeceği bugün yapılacak son kontroldan sonra belli olacak.

Kırmızı siyahlı takımın dün yaptığı çalışma ısınma hareketleri ile başladı ardından kısa mesafeli koşular ile devam etti.

Son bölümde moral veren oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik heyet takımın moral motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

Ahlatcı Çorum FK’da bu çalışmanın ardından tüm futbolcular tesislerde kampa girdi.

Öte yandan konuk Manisa FK takımıda dün akşam saatlerinde Çorum FK tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı ve kaldığı otelde kampa girdi.