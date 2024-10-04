Çorum FK bu akşam oynayacağı Alagöz Iğdır FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 17’de tesis sahasında haftanın son çalışmasına çıktı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve ardından da önce yarı alanda sonra tam sahada taktik çalışma ile devam etti. Teknik Heyetin Iğdır maçı oyunun taktiğini son kez denettiği bu çalışma sırasında mevkisel uyarılarda bulundu.

Bu çalışma ile Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK’da tüm kadro bu çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.