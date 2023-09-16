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Çorum amatöründen yetişen ve Çorumspor forması ile bir çok kez milli formayı giyen Tuncay Kılıç yeni sezon içinde Bayburtspor ile anlaştı.

1997 Bayburt doğumlu Tuncay Kılıç Çorum PTTspor’da başladığı futbol hayatında Çorumspor alt yapısında forma giydikten sonra 2012 yılında kırmızı siyahlı takımda profesyonel imza attı.

Bu dönemde 20 kez U 16, U 17 ve U 18 kategorilerinde forma giyen Tuncay Kılıç Göztepe’ye yüksek bonservis ile transfer oldu.

Dana sonra Batman Petrolspor, Bergaspor, Düzcespor, Hatayspor, Aydınsponr takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi ile Erzincanspor, Yozgatspor, Nevşehir Belediyespord, Hacettepespor kulüplerinde foynadı ve son olarakta önceki sezon Bayburtspor’da oynadı.

Yeni sezon ekonomik sıkıntılar çeken Bayburtspor’da takım kaptanlığına yükselen Tuncay Kılıç geçtiğimiz günlerde sarı siyahlı takımla bir yıllık daha sözleşme imzaladı.