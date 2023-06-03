Çorum'da bir vakfa ait yol ortasında kalan bina, kaçak yapıldığı gerekçesiyle belediye tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında bahçede bulunan bir türbe de yıkılmış, içerisinden çıkan kemikler ise tartışma konusu olmuştu.

Vakıf yöneticileri, söz konusu türbenin Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerine ait olduğunu iddia etmişti. Türbeden çıkan kemikler ise bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı.

Kemik parçaları Çorum Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelendi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin bir bölümü küçükbaş hayvanlara, diğer kemik parçaları ise bir kadına ait çıktı.

Türbeden çıkan küçükbaş hayvanlara ait kemik parçaları atılırken bir kadına ait olduğu belirlenen kemikler ise İl Müftülüğü görevlilerince İslami kurallara uygun şekilde yeni bir mezara gömüldü.