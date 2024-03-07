Çorum eski Belediye Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu vefatının 30 yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar katıldı.

Anma programı ile sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız;

"1973 yılından 7 Mart 1994 tarihine kadar aralıklarla 17 yıl başkanlık görevinde bulunan merhum başkanımız Turhan Kılıççıoğlu, Çorum’a yaptığı hizmetlerle daima hatırlanacak. Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nu unutmayacağız. Aramızdan ayrılışının 30. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı