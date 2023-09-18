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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alacahöyük ve Hattuşa ören yerleri ile Alacahöyük ve Boğazkale Müzelerini gezerek incelemelerde bulundu.

İlk kazıların 1907 yılında başladığı ve halen Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın başkanlığında sürdürülen Hitit İmparatorluk Çağını yansıtan mabet, kral mezarları, sfenskler ve anıtsal kapıların bulunduğu Alacahöyük ören yerini gezen Vali Dağlı, daha sonra ören yerinde yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin sergilendiği Alacahöyük Müzesini ziyaret ederek,

kazı tarihçesi ve müzede bulunan Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit ve Frig dönemlerine ait sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra Boğazkale’ye geçen ve burada Hattaşa ören yeri, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ve Boğazköy Müzesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Dağlı, ören yeri ve müze hakkında Müze Müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Alparslan’dan bilgiler aldı.

Gezi ve incelemeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Dağlı, Çorum’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel olarak çok değerli zenginlikleri bulunan bir il olduğunun altını çizerek, Hititlerin iki başkentinin de Alacahöyük ve Hattuşa’da bulunduğunu, bu iki ören yerinde 100 yılı aşkındır yapılan kazılarda binlerce değerli eserin çıkartılarak müzelerde sergilendiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda Berlin Müzesi’nden iadesi sağlanan Boğazköy Sfenksi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde bulunan diğer Sfenksi ile birlikte 26 Kasım 2011 tarihinden itibaren Boğazköy Müzesinde sergileniyor olmasının Çorum turizmi açısından büyük bir başarı ve kazanç olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, Hattuşa’nın 1986 yılından beri UNESCO’nun Dünya kültür Mirası Listesinde yer aldığını ve 1988 yılında da Tarihi Milli Park statüsü alarak Çorum turizminin dinamiği haline geldiğini söyledi.

Bu denli tarihi ve kültürel zenginlikleri bulunan Çorum’un turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için altyapı ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini, turizm çeşitliğinin arttırılması için yeni alternatifler üretileceğini belirten Vali Dağlı, bu çerçevede; sektörde bulunan tüm kesimlerle işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla, yerli ve yabancı turistleri Çorum’a çekerek bölgede yaşayan halka ekonomik katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Vali Dağlı’ya inceleme ve ziyaretlerinde Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur ile Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’da eşlik etti.