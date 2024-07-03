İl Genel Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunda Suriye’de Türk bayrağına ve Türk tırlarına yönelik saldırılara tepki gösterildi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa cinsel taciz olayına tepki gösterilmesinin ardından Suriye'de bazı kişilerin Türk bayrağını ve Türk tırlarını ateşe vermesi mecliste de gündem oldu.

Meclis Türk bayrakları ile donatılırken, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Türk bayrağına yapılan saldırılara tepki göstererek

“Kim bayrağımıza el uzatıyorsa, onun elini kırarız, dilin keseriz. Kimse bu tarz şeylere cüret etmesin. Şerefli Türk milleti bunlara asla müsaade etmeyecektir. Türk milletinin en hassas olduğu konu bayraktır, vatandır. Hiç kimse bu konuları kaşımaya kalkmasın. Devletimiz bütün kademeleriyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü için tek yürek olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu tarz eylemler üzerinden de ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastedecek, ülkenin huzurunu bozmaya yönelik provakatif eylemlere de müsaade edilmeyecektir. Sosyal medya üzerinden yapılan provakatif girişimler, asılsız iddialarla ilgili savcılıklarımız görevini sürdürmektedir. Bu tarz eylemlere giren şerefli Türk bayrağımıza el uzatan kim varsa bunun hesabını hem milletimiz hem de hukuk önünde verecektir.” dedi

‘BU BAYRAĞI BU COĞRAFYADAN ANCAK TÜRK MİLLETİNİ YOK ETMEKLE KALDIRABİLİRLER’

MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü ise; “Türk milletinin en hassas olduğu konu bayraktır. Bayrak vatandır, istikbaldir, istiklaldir. Çünkü bu topraklar haritada kanla yazılmıştır. Türk milleti bayrak ve ezan dedimi tüyleri diken diken olur. Olmayan varsa zaten bu milletten değildir. Bu bayrağı bu coğrafyadan ancak Türk milletini yok etmekle kaldırabilirler. Çünkü bizim milletimiz dosttur ama aynı zamanda savaşçıdır. Evet dışarıdan gelenler misafirimizdir. Yüce Türk milleti misafir nasıl ağırlayacağını da bilir ama herkeste haddini bilmesi lazım. İçimizdeki hainleri mutlaka bertaraf etmemiz lazım." şeklinde konuştu

CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül de hem meclis başkanı Muhammed Fatih Temur hem de MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü’nün sözlerine aynen katıldığını ifade etti.