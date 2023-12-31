Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, Çorum’da en az bir okula 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/ortaokulu/Lisesi ismi verilmesini teklif etmişti. Şube Başkanı Selim Aydın, taleplerine olumlu cevap veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü(MEM)’ne teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, Kasım ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ‘Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır’ diyerek en az bir okula 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/ortaokulu/Lisesi ismi verilmesini teklif etmişti.

SELİM AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ

Sendikalarının taleplerine olumlu yönde cevap veren MEM yetkililerine teşekkür eden Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, “Bizlere bu cennet vatanı ve Devletimizi hediye eden İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların emanetlerini kutsal bilip canımız pahasına sahip çıkacağız” dedi.