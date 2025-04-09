Çorum Valisi Ali Çalgan, Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının, kadim devlet geleneğinin en köklü ve en önemli teşkilatlarından olduğunu belirterek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türk Polis Teşkilatımız, hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyerek kamu düzenini sağlamakta, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumakta, suç ve suçlularla mücadele etmektedir. Yardım isteyenlere koşan, mağdur olanlara destek olan, toplumsal barışın tesisi için büyük bir sorumluluk üstlenen emniyet mensuplarımız, vatan sevgisi ve yüksek görev bilinciyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir” dedi.

Çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak sürekli kendini geliştiren, yeniliklere açık ve modern teknolojiyi etkin şekilde kullanan Türk Polis Teşkilatının, suç oluşmadan önce önleme çalışmalarına ağırlık vererek uluslararası alanda örnek gösterilen başarılara imza attığını vurgulayan Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polis Teşkilatımız, dün olduğu gibi bugün de karşılaştığı tüm zorlukları azim ve kararlılıkla aşmaya devam edecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini koruma, halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasında özveriyle çalışan polislerimizin, gelecekte de aynı disiplin ve adanmışlıkla görevlerini sürdüreceğine olan inancım tamdır. Bu anlamlı günde, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Görev başındaki tüm emniyet mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat temenni ediyor, Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”