TRT 1’in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye’de finalde yarışan Çorumlu yarışmacılar kazandıkları ödülü Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Bağış miktarı Lingo Türkiye yapım ekibi tarafından artırılarak Gazze'deki çocuklara umut olacak bir desteğe dönüştü.

İstanbul’da ikamet eden, aslen İskilip’in Kuzuluk köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Yıldız ve gelini Seher Yıldız, sergiledikleri bu örnek davranışla hemşehrilerinin de takdirini topladı.

32 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ 100 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan Lingo Türkiye bölümünde yarışan Çorumlu yarışmacılar, finalde gösterdikleri başarıyla 32 bin 700 TL para ödülü kazandı. Ancak yarışmacıların kararı, sadece bir bilgi yarışması zaferinden çok daha fazlasıydı. Çift, kazandıkları tüm ödülü Gazze’deki çocuklara umut olması için bağışlayacaklarını duyurdu.

Bu anlamlı hareket, kısa sürede büyük takdir topladı. Lingo Türkiye yapım ekibi de bu duyarlılığa kayıtsız kalmayarak bağış tutarını artırdı ve toplam miktarı 100 bin TL’ye tamamladı. Toplanan bu meblağ, AFAD ve Kızılay aracılığıyla Gazze’nin mazlum çocuklarına ulaştırılacak.