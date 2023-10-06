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Çorum’da yapılacak olan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına başvurular bir gün uzatıldı. Badminton Federasyonu yeni yönetiminin ilk Türkiye Şampiyonasını verdiği Çorumda 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak müsabakalar için başvurusu süresi bir gün uzatıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada SBS sistesindeki teknik problem nedeni ile başvurusu süresi dün akşam saat 18’e kadar uzatıldı. 10 Ekim Salı günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak Teknik Toplantının ardından Çarşamba günü saat 10’da başlayacak Türkiye Şampiyonası Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılacak. Ferdi ve takım müsabakaları ile şampiyona 15 Ekim pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek. Şampiyonaya Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.