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Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcuları Çorum'u gururlandırdı.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcusu Merve Özlü disk atmada Türkiye şampiyonu, cirit atmada ise Türkiye ikicisi olurken, Enes Borucu ise cirit atmada Türkiye şampiyonu oldu.

VALİ DAĞLI'DAN ŞAMPİYON SPORCULARA TEBRİK

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı Türkiye şampiyonu olan Çorumlu sporcuları tebrik ederek;

01.12.2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcularımızın elde ettiği büyük başarı hepimizi gururlandırdı. Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Disk Atma Branşında Türkiye Şampiyonu, Cirit Atma Branşında Türkiye 2. olan Merve Özlü ve Cirit Atma Branşında Türkiye Şampiyonu olan Enes Borucu'yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı