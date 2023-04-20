DSİ eski Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevine atandı.

Aslen Çorum’un Osmancık ilçesinden olan Akca, 19 Nisan 2023 tarihli Kararname ile Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevine atandı.

Genel Müdürlük, Müsteşarlık, Başbakan Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyeliği ile 2022 yılı sonunda DSİ Genel Müdürlüğünden emekli olan Akca, son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Akca, alanında uzman olduğu Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevine atandı.