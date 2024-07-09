Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Türkiye Boks Şampiyonasında madalya kazanan Mehmet Aytu Köymen ve antrenöreni kabul ederek tebrik etti.

25 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapılan Üst Minikler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasında Çorum Gençlikspor’dan Mehmet Aytu Köymen ve antrenörü Hüseyin Güneş İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gençlikspor Boks Antrenörü Hüseyin Güneş, şampiyonadaki müsabakalar ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek İl Müdürü Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.

İl Müdürü Cemil Çağlar da Boks branşındaki bu başarısından dolayı antrenör ve sporcusunu kutlayarak başarılarının devamını diledi.