Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin 12'incisi 04 – 09 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
Türkiye'de bugüne kadar Çorum'dan başka bir şehirde yapılmayan kongre, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 2023'e özel olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek.
1990 yılından beri düzenlenen Hititoloji Kongreleri Çorum'da başladı daha sonra İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmişti. Hitit Kongreleri bu yıl ilk defa Türkiye'de Çorum dışında İstanbul'da gerçekleştirilmiş olacak.
15 ülkeden, Hitit uzmanı 200’e yakın bilim insanı XII. Uluslararası Hititoloji Kongresi için ilk kez İstanbul’da buluşuyor. 3 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nde gala gecesiyle başlayacak doğaya saygılı ‘yeşil kongre’ beş gün sürecek.
1990 yılından beri düzenlenen Hititoloji Kongrelerinin ev sahibi kentler:
1990 Çorum
1993 Pavia-İtalya
1996 Çorum
1999 Würzburg-Almanya
2002 Çorum
2005 Roma-İtalya
2008 Çorum
2011 Prag-Çek Cumhuriyeti
2014 Çorum
2017 Chicago-ABD
2020 Çorum (2021)
2023 İstanbul