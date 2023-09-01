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Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin 12'incisi 04 – 09 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye'de bugüne kadar Çorum'dan başka bir şehirde yapılmayan kongre, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 2023'e özel olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek.

1990 yılından beri düzenlenen Hititoloji Kongreleri Çorum'da başladı daha sonra İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmişti. Hitit Kongreleri bu yıl ilk defa Türkiye'de Çorum dışında İstanbul'da gerçekleştirilmiş olacak.

15 ülkeden, Hitit uzmanı 200’e yakın bilim insanı XII. Uluslararası Hititoloji Kongresi için ilk kez İstanbul’da buluşuyor. 3 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nde gala gecesiyle başlayacak doğaya saygılı ‘yeşil kongre’ beş gün sürecek.

1990 yılından beri düzenlenen Hititoloji Kongrelerinin ev sahibi kentler:

1990 Çorum

1993 Pavia-İtalya

1996 Çorum

1999 Würzburg-Almanya

2002 Çorum

2005 Roma-İtalya

2008 Çorum

2011 Prag-Çek Cumhuriyeti

2014 Çorum

2017 Chicago-ABD

2020 Çorum (2021)

2023 İstanbul