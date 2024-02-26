22 Şubat Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranını piyasa beklentisine paralel olarak %45 ile sabit tutma kararı aldı. BİST100 endeksi kısa süreli negatif seyir göstermesine rağmen günü alıcı bir şekilde kapattı. Haftalık kapanış cuma günü 9.374 seviyesinden gerçekleşirken, endeks haftanın son işlem gününde en yüksek 9.416 ve en düşük 9.294 seviyelerini test etti. Kur tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta yeni zirvesi olan 31TL'yi gördü ve yeni haftada bu seviye üzerinde fiyatlanıyor. Geçen hafta yurt dışı verilerinde ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilerin altında açıklanarak Dolar Endeksini güçlendirdiği görüldü. Ons altında, geçtiğimiz hafta içinde, ara ara sınırlı geri çekilmeler görülse de sarı metal haftayı yükselişle kapatarak alıcılı olmaya devam etti. Global güvenlik risklerinin devam ederek Ukrayna-Rusya savaşının üçüncü yılına girmesi öte yandan Fed'in ilk faiz indiriminde tarih belirsizliğine rağmen güvenli liman altına olan talep yükselmeye devam ediyor. Bu hafta ABD'de izlenilmesi gereken ekonomik veriler ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Richmond Fed İmalat Endeksi ve CB Tüketici Güven Endeksi.

Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi. Bakan Şimşek ayrıca, "FATF ekibi tarafından haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkan süreci tamamlanmış olacak" diye ekledi. FATF (The Financial Action Task Force), kara para aklama, terörizm ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadeleye yönelik küresel eylemlere öncülük eden bir kuruluştur. Türkiye 1991 yılından beri üye ülkeler arasında yer almaktadır. FATF Genel Kurulu, 2019 yılında yakın takibe aldığı Türkiye hakkında 21 Ekim 2021 tarihinde gri listeye alma kararı vermiştir. Giri listede bulunan bazı ülkeler: Arnavutluk, Barbados, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Panama, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabve, Ürdün ve Mali.

Gri listeye alınan ülkelerin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Peki nedir bunlar hemen bakalım. Öncelikle uluslararası derecelendirme ve kredi kuruluşları nezdinde negatif bir etki yaratır ve dış yatırım anlamında itibar kaybı yaşatır. Ülkeye ve parasına olan güven zedelenir ve sıcak para akışını etkiler. Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere denetimler, yaptırımlar ve yükümlülükler ile ek yükler getirilir. Bu olumsuz durumlar ise ticarette rekabeti zorlaştırır ve pazardan alacakları payları düşürmeye yol açabilir. Netice olarak gri listede yer alan ülke için prestij kaybı ülkeye sermaye akışını negatif etkileyebilir ve reel sektör ile finans sektörünün de sonuç olarak kredilere erişimini sınırlandırarak likidite sorununu doğurabilmektedir.

Türkiye bu gri listeden olası haziran ayında çıkacak olmasının pozitif etkisini ülke risk priminde yaşanan geri çekilme ile gelinen 288 seviyesinde olumlu yaşarken, bir diğer Pazar ise borsada BİST100 endeksinin 9,400 seviyesine kadar yaşadığı yükseliş sonrası yeni zirvelerde aramasıyla görüyor. Bu nedenle bu hafta endeksin 9,400 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yeni zirveler hafta içinde test edilebilir. Bu seviye güçlü hacim artışı ile gerçekleşmemesi durumunda geri çekilmelerin endeks bazlı 9,100 seviyesine kadar olması muhtemel gözüküyor.