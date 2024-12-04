Erhan Leblebici’nin sahibi olduğu Dekorafence Panel PVC Kaplama Sistemleri firması, Çorum merkezde iki şubesi ile hizmet veriyor.

Türkiye'nin önde gelen Panel PVC üreticilerinden biri olan Dekorafence Panel PVC Kaplama Sistemleri, iç piyasaya da panel çit korkuluk sistemleri, tel, villa hobi bahçesi, bağ çit ve tel örgülerinin yanı sıra panel kapı üretimi ve satışını yapıyor.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi Ankara Yolu 5. Cadde numara 107’deki imalathanelerinin yanı sıra Ulukavak Mahallesi Çevre yolu bulvarı numara 128/C’deki şubeleri ile Çorum ve bölge halkının hizmetinde olduklarını belirten Erhan Leblebici, yüzde 95 ihracat odaklı bir firma olduklarını söyledi.

Leblebici; “Şirketimiz, yüksek kaliteli panel çitlerin tasarım, üretim ve montajını gerçekleştirmektedir. Sektördeki güçlü duruşunu korumaktayız ve müşteri odaklı yaklaşımıyla tanınır ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi ürünleri sunmaktayız’ dedi.

Geniş ürün yelpazelerinin bulunduğunu belirten Leblebici, kurulumu kolay maliyeti düşük PVC kaplamalı panel korkuluk, çim çit, panjur çit sistemleri ve PVC seperatör çit sistemleri gibi ürünlerle villa, bağ, hobi bahçesi, apartman çevresi gibi yaşam alanlarını özelleştirmek, güzelleştirmek, sınırlandırmak ve güvence altına alarak, mekanları modern yaşanabilir şekle getirmek isteyen herkesi Dekorafence beklediklerini söyledi.