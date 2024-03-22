Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Türkiye yaşlı profili araştırması sonuçlarını duyurdu.

Araştırma kapsamında 50 ve daha yukarı yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi.

Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Türkiye'de de genç nüfus yapısına rağmen yaşlı nüfusu artış gösterdi. Türkiye'de yaşlıların oranı yüzde 21,4 arttı ve 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun genç nüfusa oranı yüzde 10,2'ye yükseldi. Başka bir değişle Türkiye'de her 4 haneden 1'inde en az 1 yaşlı var.

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçları

-Kronik hastalığı olan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 78,7 oldu

Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım gibi kronik (süreğen) hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 78,7 oldu.

Kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler içinde kronik hastalığının günlük faaliyetlerini; ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı yüzde 32,3, ciddi ölçüde kısıtlamadığını belirtenlerin oranı yüzde 55,2 ve kısıtlamadığını belirtenlerin oranı yüzde 12,5 oladrak kayıtlara geçti.

Kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler İBBS 1. Düzeye göre incelendiğinde, kronik hastalığı olan kişilerin oranının en fazla olduğu bölgenin yüzde 83 ile Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu görüldü. Bu bölgede kronik hastalığının günlük faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı ise yüzde 46,6 oldu. Kronik hastalığı olan kişilerin oranının en az olduğu bölgenin yüzde 74,9 ile Doğu Marmara Bölgesi olduğu görüldü. Bu bölgede kronik hastalığının günlük faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı ise yüzde 30,2 oldu.